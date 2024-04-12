Фурсов Андрей Михайлович (солдат)
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти23.06.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Фурсов Михаил (Ионович?)
Мать: Фурсова ?
Рождение ребёнка
1855
Сын: Фурсов Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Сотникова Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
22.06.1870
Дочь: Агрипина Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
20.12.1871
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
23.06.1873
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1897