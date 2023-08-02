Фурсова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти20.03.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Фурсов Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Михайлович (солдат)
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Сотникова Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Михайлович (солдат)
Рождение ребёнка
22.06.1870
Дочь: Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Михайлович (солдат)
Рождение ребёнка
20.12.1871
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Михайлович (солдат)
Рождение ребёнка
23.06.1873
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Михайлович (солдат)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1895