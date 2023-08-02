Фурсова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсова Евдокия Андреевна

Фурсова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

20.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фурсов Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Михайлович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Сотникова Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Михайлович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1870

Дочь: Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Михайлович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1871

Сын: Фурсов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Михайлович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1873

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Михайлович (солдат)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Андрей Михайлович (солдат)

Смерть
20.03.1895
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область