Фурсов Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти11.11.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Фурсов Михаил (Ионович?)
Мать: Фурсова ?
Мать ребёнка: Фурсова ?
Дочь: Фурсова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Фурсова ?
Сын: Фурсов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Фурсова ?
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Фурсова ?
Мать ребёнка: Фурсова ?
Дочь: Севрюкова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна
Сын: Фурсов Федор Федорович (солдат)
Мать ребёнка: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна
Сын: Фурсов Иван Федорович (солдат)
Мать ребёнка: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна
Жена: Фурсова ?