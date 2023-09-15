Фурсов Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти14.06.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Фурсов Федор Михайлович
Мать: Фурсова ?
Бракосочетание
08.11.1881
Рождение ребёнка
29.08.1882
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)
Гнилуша, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1884
Дочь: Усова Дарья Григорьевна 1
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
13.01.1886
Сын: Фурсов Павел Григорьевич (солдат)
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
22.12.1887
Дочь: Мелания Григорьевна
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
10.10.1895
Сын: Фурсов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
01.10.1897
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
05.10.1900
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)
Смерть
14.06.1912