Фурсов Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Григорий Федорович

Фурсов Григорий Федорович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

14.06.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Фурсов Федор Михайлович

Мать: Фурсова ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
08.11.1881

Жена: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.08.1882

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)

Гнилуша, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1884

Дочь: Усова Дарья Григорьевна 1

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1886

Сын: Фурсов Павел Григорьевич (солдат)

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.12.1887

Дочь: Мелания Григорьевна

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1895

Сын: Фурсов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1897

Сын: Фурсов Денис Григорьевич

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.10.1900

Сын: Фурсов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Фурсова Агафья Георгиевна (Егоровна)

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
14.06.1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close