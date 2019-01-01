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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись конной просорушки жителя с. Гнилуши Матренской волости Бобровского уезда Федора Артемьевича Тупицына. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
592Гнилуша, с. каз.при р. Битюге и протоках Гнилушках.9712160574562Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
290. Гнилуша, село бывшее государственное, при речке Битюке, дворов 192, жителей 1568, церковь православная, 12 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Гнилуша3659селоГнилушенск.2422074
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8562Гнилушасело51°54'с.ш.40°31'в.д.M-37-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20658408111с Гнилушасело