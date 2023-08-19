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Фурсов Иван Федорович (солдат)

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

02.05.1885

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1885

Отец: Фурсов Федор Михайлович

Мать: Лыкова, Фурсова Мария Семеновна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.1905

Дочь: Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.05.1907

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1910

Сын: Фурсов Фома Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1912

Сын: Фурсов Петр Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.11.1913

Сын: Фурсов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1916

Сын: Фурсов Константин Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

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