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Фурсов Константин Иванович
Фурсов Константин Иванович
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Место рождения
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
19.05.1916
Пол
Мужской
Отец
Фурсов Иван Федорович (солдат)
1885 г.р.
Мать
Фурсова Пелагия Лаврентьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1916
Отец:
Фурсов Иван Федорович (солдат)
Мать:
Фурсова Пелагия Лаврентьевна
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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