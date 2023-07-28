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Фурсов Константин Иванович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1916

Отец: Фурсов Иван Федорович (солдат)

Мать: Фурсова Пелагия Лаврентьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область