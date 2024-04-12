Фурсов Филипп Михайлович (солдат)
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти26.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Фурсов Михаил (Ионович?)
Мать: Фурсова ?
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Усова Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Феодосиевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Гликерия Филипповна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Феодосиевна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Феодосиевна
Бракосочетание
30.01.1876
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1907