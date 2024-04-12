Фурсов Филипп Михайлович (солдат) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Филипп Михайлович (солдат)

Фурсов Филипп Михайлович (солдат)

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

26.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Фурсов Михаил (Ионович?)

Мать: Фурсова ?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Усова Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Феодосиевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Гликерия Филипповна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Феодосиевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Феодосиевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
30.01.1876

Жена: ?, Пишкова, Фурсова Елена Самуиловна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Евдокия Феодосиевна

Смерть
26.01.1907
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close