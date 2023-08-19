Севрюкова, Сотникова (Фурсова) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севрюкова, Сотникова (Фурсова) Мария Антоновна

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

26.04.1916

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Фурсов Антон Ионович

Мать: Фурсова Варвара Михайловна?

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1877

Муж: Севрюков Дмитрий Андреевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
28.04.1882

Муж: Сотников Никанор Семенович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1883

Сын: Сотников Петр Никанорович

Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.12.1885

Дочь: Анастасия Никаноровна

Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Сотников Иван Никанорович

Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1894

Сын: Сотников Павел Никанорович

Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.01.1897

Дочь: Татьяна Никаноровна

Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.11.1899

Дочь: Екатерина Никаноровна

Отец ребёнка: Сотников Никанор Семенович

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
26.04.1916
Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область