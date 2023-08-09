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Сотников Петр Никанорович

Место рождения

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1883

Отец: Сотников Никанор Семенович

Мать: Севрюкова, Сотникова Мария Антоновна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1901

Жена: Сотникова Мария Тихоновна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.12.1904

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Сотникова Мария Тихоновна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1910

Сын: Сотников Василий Петрович

Мать ребёнка: Сотникова Мария Тихоновна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1912

Сын: Сотников Андрей Петрович

Мать ребёнка: Сотникова Мария Тихоновна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.12.1913

Дочь: Мелания Петровна

Мать ребёнка: Сотникова Мария Тихоновна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.07.1916

Сын: Сотников Николай Петрович

Мать ребёнка: Сотникова Мария Тихоновна

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно