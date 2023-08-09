Сотников Петр Никанорович
Место рождения
Дата рождения27.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1883
Бракосочетание
09.11.1901
Рождение ребёнка
21.12.1904
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Сотникова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
05.01.1910
Сын: Сотников Василий Петрович
Мать ребёнка: Сотникова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
01.10.1912
Мать ребёнка: Сотникова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
28.12.1913
Дочь: Мелания Петровна
Мать ребёнка: Сотникова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
26.07.1916
Сын: Сотников Николай Петрович
Мать ребёнка: Сотникова Мария Тихоновна
Смерть
Неизвестно