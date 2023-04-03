Акинин Фетис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинин Фетис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

Между 1711 и 1715 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Акинин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Акинин Назар

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1785

Сын: Акинин Яков

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1785

Сын: Акинин Андрей

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1790 или 1793

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1791

Сын: Акинин Иларион

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1795

Сын: Акинин Ефим

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1798

Сын: Акинин Герасим

Мать ребёнка: Мария

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1808
ГАСК 459:2:698 л.10
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