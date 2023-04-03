Акинин Фетис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Акинин Иван
Рождение ребёнка
1769
Сын: Акинин Назар
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1785
Сын: Акинин Яков
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1785
Сын: Акинин Андрей
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1791
Сын: Акинин Иларион
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1795
Сын: Акинин Ефим
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1798
Сын: Акинин Герасим
Мать ребёнка: Мария
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1808
ГАСК 459:2:698 л.10