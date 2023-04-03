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Акинин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Между 1816 и 1827

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1747 г.р.

Жена

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Акинин Фетис

Мать: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1810 или 1811

Дочь: (Акинина) Феодосия

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1813 или 1814

Дочь: (Акинина) Феодосия

Мать ребёнка: Дарья

Смерть
Между 1816 и 1827
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Акинина) Агрипина

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1824 или 1825

Сын: Акинин Дмитрий

Мать ребёнка: Дарья

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