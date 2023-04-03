Акинин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиМежду 1816 и 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Акинин Фетис
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1810 или 1811
Дочь: (Акинина) Феодосия
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1813 или 1814
Дочь: (Акинина) Феодосия
Мать ребёнка: Дарья
Смерть
Между 1816 и 1827
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Акинина) Агрипина
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1824 или 1825
Сын: Акинин Дмитрий
Мать ребёнка: Дарья