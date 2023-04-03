Акинин Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиМежду 1839 и 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Акинин Фетис
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1816
Сын: Акинин Пётр
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1825
Сын: Акинин Федор
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1828
Сын: Акинин Алексей
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1839 и 1848