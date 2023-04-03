Акинин Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинин Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Между 1839 и 1848

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1747 г.р.

Жена

Между 1795 и 1799 г.р.

Дети

1816 г.р.
1818 г.р.
Между 1821 и 1825 г.р.
1824 г.р.
Между 1826 и 1828 г.р.
1829 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Акинин Фетис

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1816

Сын: Акинин Пётр

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Между 1821 и 1825

Сын: Акинин Федор

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Феодора

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Между 1826 и 1828

Сын: Акинин Алексей

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1839 и 1848