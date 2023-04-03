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Акинин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1711 и 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1657 или 1676 г.р.

Мать

1671 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1711 и 1715

Отец: Акинин Алексей

Мать: Матрена

Рождение ребёнка
1733

Сын: Акинин Никита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Акинин Кирей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Акинин Фетис

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Каплино, , ,
Смерть
Неизвестно
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