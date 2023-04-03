Акинин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1711 и 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1711 и 1715
Отец: Акинин Алексей
Мать: Матрена
Рождение ребёнка
1733
Сын: Акинин Никита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Акинин Кирей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Акинин Фетис
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Каплино, , ,
Смерть
Неизвестно