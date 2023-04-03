Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Акинин Назар
Отец ребёнка: Акинин Фетис
Рождение ребёнка
1785
Сын: Акинин Яков
Отец ребёнка: Акинин Фетис
Рождение ребёнка
1785
Сын: Акинин Андрей
Отец ребёнка: Акинин Фетис
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Акинин Фетис
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Акинин Фетис
Рождение ребёнка
1790 или 1793
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Акинин Фетис
Рождение ребёнка
1791
Сын: Акинин Иларион
Отец ребёнка: Акинин Фетис
Рождение ребёнка
1795
Сын: Акинин Ефим
Отец ребёнка: Акинин Фетис
Рождение ребёнка
1798
Сын: Акинин Герасим
Отец ребёнка: Акинин Фетис
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно