Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1729 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Акинин Назар

Отец ребёнка: Акинин Фетис

Рождение ребёнка
1785

Сын: Акинин Яков

Отец ребёнка: Акинин Фетис

Рождение ребёнка
1785

Сын: Акинин Андрей

Отец ребёнка: Акинин Фетис

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Акинин Фетис

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Акинин Фетис

Рождение ребёнка
1790 или 1793

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Акинин Фетис

Рождение ребёнка
1791

Сын: Акинин Иларион

Отец ребёнка: Акинин Фетис

Рождение ребёнка
1795

Сын: Акинин Ефим

Отец ребёнка: Акинин Фетис

Рождение ребёнка
1798

Сын: Акинин Герасим

Отец ребёнка: Акинин Фетис

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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