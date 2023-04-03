Акинин Назар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинин Назар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Между 1816 и 1827

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Акинин Фетис

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Акинин Василий

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Акинин Федор

Мать ребёнка: Анна

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1816 и 1827
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