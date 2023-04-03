Акинин Назар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиМежду 1816 и 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Акинин Фетис
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1795
Сын: Акинин Василий
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Акинин Федор
Мать ребёнка: Анна
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1816 и 1827