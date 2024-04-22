Рыжов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения23.09.1867 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1867 ст.
Отец: Рыжов Иван Измаилович
Мать: Рыжова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
26.02.1888 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
26.10.1889
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Петрова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
14.01.1891 ст.
Сын: Рыжов Павел Иванович
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
15.05.1893 ст.
Сын: Рыжов Федор Иванович
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
20.03.1898 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
28.07.1899 ст.
Дочь: Рыжова Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ушакова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
06.04.1901 ст.
Сын: Рыжов Егор Иванович
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кожевникова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Зажиточный крестьянин
Смерть
1942