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Рыжов Иван Иванович

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Место рождения

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

23.09.1867 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1867 ст.

Отец: Рыжов Иван Измаилович

Мать: Рыжова Анна Максимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1888 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1889

Сын: Рыжов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна

Рамонье, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Петрова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна

Рождение ребёнка
14.01.1891 ст.

Сын: Рыжов Павел Иванович

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1893 ст.

Сын: Рыжов Федор Иванович

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1898 ст.

Сын: Рыжов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна

Рамонье, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Рыжов Николай Иванович

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна

Рождение ребёнка
28.07.1899 ст.

Дочь: Рыжова Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна

Рамонье, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ушакова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна

Рождение ребёнка
06.04.1901 ст.

Сын: Рыжов Егор Иванович

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна

Рамонье, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кожевникова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Рыжова Анастасия Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Анастасия Сидоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Зажиточный крестьянин
Смерть
1942
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