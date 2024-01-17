Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыжов Измаил Пахомович (Пофомович)

Мать: Рыжова Марфа Кирилловна

Рождение ребёнка
23.09.1867 ст.

Сын: Рыжов Иван Иванович

Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.01.1869 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1870 ст.

Дочь: Мария Иванович

Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.06.1873 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1874 ст.

Сын: Рыжов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1875 ст.

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1877 ст.

Сын: Рыжов Семен Иванович

Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Тинькова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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