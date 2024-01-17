Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1867 ст.
Сын: Рыжов Иван Иванович
Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
10.01.1869 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
15.08.1870 ст.
Дочь: Мария Иванович
Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
15.06.1873 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
13.10.1874 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
25.09.1875 ст.
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
17.01.1877 ст.
Сын: Рыжов Семен Иванович
Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Тинькова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Рыжова Анна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Анна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно