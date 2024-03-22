Рыжова Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыжова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
23.09.1867 ст.

Сын: Рыжов Иван Иванович

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.01.1869 ст.

Дочь: (Рыжова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1870 ст.

Дочь: (Рыжова) Мария Иванович

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Дочь: (Рыжова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1874 ст.

Сын: Рыжов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1875 ст.

Дочь: (Рыжова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1877 ст.

Сын: Рыжов Семен Иванович

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Тинькова (Рыжова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: (Рыжова) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.

Дочь: (Рыжова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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