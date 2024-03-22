Рыжова Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Рыжова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович
Муж: не указан
Сын: Рыжов Иван Иванович
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович
Дочь: (Рыжова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович
Дочь: (Рыжова) Мария Иванович
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович
Дочь: (Рыжова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович
Дочь: (Рыжова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович
Сын: Рыжов Семен Иванович
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович
Дочь: Тинькова (Рыжова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович
Дочь: (Рыжова) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович
Дочь: (Рыжова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов (Рыжев) Иван Измаилович