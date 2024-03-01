Кожевникова (Рыжова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Рыжова) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Рыжов Иван Иванович

Мать: Рыжова Анастасия Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожевников Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреева Эмма Федоровна

Отец ребёнка: Кожевников Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Федор

Смерть
Неизвестно
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