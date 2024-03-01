Кожевникова (Рыжова) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Рыжов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожевников Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреева Эмма Федоровна
Отец ребёнка: Кожевников Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожевников Федор
Смерть
Неизвестно