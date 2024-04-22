Рыжова Анастасия Сидоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1888 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1889
Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Петрова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1891 ст.
Сын: Рыжов Павел Иванович
Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1893 ст.
Сын: Рыжов Федор Иванович
Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1898 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1899 ст.
Дочь: Рыжова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ушакова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1901 ст.
Сын: Рыжов Егор Иванович
Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кожевникова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжов Иван Иванович
Смерть
1932