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Рыжова Анастасия Сидоровна

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Место рождения

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1888 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1889

Сын: Рыжов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович

Рамонье, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Петрова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович

Рождение ребёнка
14.01.1891 ст.

Сын: Рыжов Павел Иванович

Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1893 ст.

Сын: Рыжов Федор Иванович

Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.03.1898 ст.

Сын: Рыжов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович

Рамонье, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Рыжов Николай Иванович

Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1899 ст.

Дочь: Рыжова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович

Рамонье, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ушакова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1901 ст.

Сын: Рыжов Егор Иванович

Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович

Рамонье, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кожевникова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Иван Иванович

Смерть
1932
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