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Рыжов Михаил Иванович

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Место рождения

Рамонье, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

26.10.1889

Дата смерти

14.01.1939

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1889

Отец: Рыжов Иван Иванович

Мать: Рыжова Анастасия Сидоровна

Рамонье, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжова Лилия

Мать ребёнка: Рыжова Серафима Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Серафима Александровна

Упоминание
Неизвестно
Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939
Упоминание
Неизвестно
НКВД СССР июль 1934 г. - ноябрь 1936 г.
Упоминание
Неизвестно
НКВД СССР сентябрь 1938 г. - февраль 1941
Упоминание
Неизвестно
Биографический указатель наркомов
Смерть
14.01.1939

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