Рыжов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения26.10.1889
Дата смерти14.01.1939
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1889
Отец: Рыжов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжова Лилия
Мать ребёнка: Рыжова Серафима Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939
Упоминание
Неизвестно
НКВД СССР июль 1934 г. - ноябрь 1936 г.
Упоминание
Неизвестно
НКВД СССР сентябрь 1938 г. - февраль 1941
Упоминание
Неизвестно
Биографический указатель наркомов
Смерть
14.01.1939