Ковязин Василий Сидорович
Место рожденияпочинок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Дата рождения1704
Дата смертиДо 1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Ковязин Сидор
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1Tt1A5t8ReKV3HTsgXezeUlWukk7hL5zl/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Конева Пелагея Васильевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1MxFAi_P8oJM_nFoTulMLyuSkQWWUvWqF/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Демакова Марина Васильевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1e3H8oNb7FjaxkVYHHxta31FMIHrBWb5c/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Ковязина Ульяна Деевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ковязина Мариана Васильевна
Мать ребёнка: Ковязина Ульяна Деевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ковязина Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Ковязина Ульяна Деевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ковязина Васса Васильевна
Мать ребёнка: Ковязина Ульяна Деевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Ковязина Ульяна Деевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковязина Ульяна Деевна
https://drive.google.com/file/d/1MxFAi_P8oJM_nFoTulMLyuSkQWWUvWqF/view?usp=sharing
Смерть
До 1757
https://drive.google.com/file/d/1MxFAi_P8oJM_nFoTulMLyuSkQWWUvWqF/view?usp=sharing