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Ковязин Василий Сидорович

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1704

Дата смерти

До 1757

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Ковязин Сидор

Мать: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1Tt1A5t8ReKV3HTsgXezeUlWukk7hL5zl/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Конева Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1MxFAi_P8oJM_nFoTulMLyuSkQWWUvWqF/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Демакова Марина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1e3H8oNb7FjaxkVYHHxta31FMIHrBWb5c/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1739

Сын: Ковязин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ковязина Ульяна Деевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ковязина Мариана Васильевна

Мать ребёнка: Ковязина Ульяна Деевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ковязина Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Ковязина Ульяна Деевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ковязина Васса Васильевна

Мать ребёнка: Ковязина Ульяна Деевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ковязин Евфим Васильевич

Мать ребёнка: Ковязина Ульяна Деевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина Ульяна Деевна

https://drive.google.com/file/d/1MxFAi_P8oJM_nFoTulMLyuSkQWWUvWqF/view?usp=sharing
Смерть
До 1757
https://drive.google.com/file/d/1MxFAi_P8oJM_nFoTulMLyuSkQWWUvWqF/view?usp=sharing
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