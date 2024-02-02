Ковязин Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовязин Сидор

Ковязин Сидор

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

До 1666

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1666

Отец: не указан

Мать: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1684

Сын: Ковязин Нестер Сидорович

Мать ребёнка: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1Tt1A5t8ReKV3HTsgXezeUlWukk7hL5zl/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1687

Сын: Ковязин Никита Сидорович

Мать ребёнка: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1Tt1A5t8ReKV3HTsgXezeUlWukk7hL5zl/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1689

Сын: Ковязин Григорий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1Tt1A5t8ReKV3HTsgXezeUlWukk7hL5zl/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1704

Сын: Ковязин Василий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1Tt1A5t8ReKV3HTsgXezeUlWukk7hL5zl/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1709

Сын: Ковязин Григорий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1Tt1A5t8ReKV3HTsgXezeUlWukk7hL5zl/view?usp=sharing
Смерть
До 1719
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close