Ковязин Никита Сидорович
Место рожденияпочинок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Дата рождения1687
Дата смертиДо 1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1687
Отец: Ковязин Сидор
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1Tt1A5t8ReKV3HTsgXezeUlWukk7hL5zl/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Худакова Екатерина Никитична
https://drive.google.com/file/d/1FH9R8acgPCeiv_NCUJ6Hq_WYA61EmaOJ/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1729
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Балияков Евдокия Никитична
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1FH9R8acgPCeiv_NCUJ6Hq_WYA61EmaOJ/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1733
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Сидорова Матрена Никитична
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1FH9R8acgPCeiv_NCUJ6Hq_WYA61EmaOJ/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1765
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт