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Ковязин Никита Сидорович

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1687

Дата смерти

До 1765

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Ковязин Сидор

Мать: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1Tt1A5t8ReKV3HTsgXezeUlWukk7hL5zl/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1724

Дочь: Худакова Екатерина Никитична

Мать ребёнка: не указана

https://drive.google.com/file/d/1FH9R8acgPCeiv_NCUJ6Hq_WYA61EmaOJ/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1729

Сын: Ковязин Мамонт Никитович

Мать ребёнка: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Балияков Евдокия Никитична

Мать ребёнка: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1FH9R8acgPCeiv_NCUJ6Hq_WYA61EmaOJ/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1733

Сын: Ковязин Луппа Никитович

Мать ребёнка: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Сидорова Матрена Никитична

Мать ребёнка: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1FH9R8acgPCeiv_NCUJ6Hq_WYA61EmaOJ/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина Меланья Ивановна

Смерть
До 1765
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
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