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Ковязин Луппа Никитович

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1687 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Ковязин Никита Сидорович

Мать: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина Ирина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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