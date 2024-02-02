Ковязин Мамонт Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовязин Мамонт Никитович

Ковязин Мамонт Никитович

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1729

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Ковязин Никита Сидорович

Мать: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ковязина Ульяна Мамонтовна

Мать ребёнка: Ковязина Евдокия Яковлевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1757

Сын: Ковязин Феоктист Мамонтович

Мать ребёнка: Ковязина Евдокия Яковлевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ковязина Параскева Мамонтовна

Мать ребёнка: Ковязина Евдокия Яковлевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина Евдокия Яковлевна

Смерть
1759
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close