Ковязин Мамонт Никитович
Место рожденияпочинок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Дата рождения1729
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1729
Отец: Ковязин Никита Сидорович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ковязина Ульяна Мамонтовна
Мать ребёнка: Ковязина Евдокия Яковлевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ковязин Феоктист Мамонтович
Мать ребёнка: Ковязина Евдокия Яковлевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ковязина Параскева Мамонтовна
Мать ребёнка: Ковязина Евдокия Яковлевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1759
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт