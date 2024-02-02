Ковязина (Березнякова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовязина (Березнякова) Евдокия Яковлевна

Ковязина (Березнякова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Березняков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ковязина Ульяна Мамонтовна

Отец ребёнка: Ковязин Мамонт Никитович

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1757

Сын: Ковязин Феоктист Мамонтович

Отец ребёнка: Ковязин Мамонт Никитович

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ковязина Параскева Мамонтовна

Отец ребёнка: Ковязин Мамонт Никитович

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковязин Мамонт Никитович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close