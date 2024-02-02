Ковязина (Березнякова) Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Березняков Яков
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ковязина Ульяна Мамонтовна
Отец ребёнка: Ковязин Мамонт Никитович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ковязин Феоктист Мамонтович
Отец ребёнка: Ковязин Мамонт Никитович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ковязина Параскева Мамонтовна
Отец ребёнка: Ковязин Мамонт Никитович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно