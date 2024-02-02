Балияков (Ковязина) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балияков (Ковязина) Евдокия Никитична

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1687 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Ковязин Никита Сидорович

Мать: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1FH9R8acgPCeiv_NCUJ6Hq_WYA61EmaOJ/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно
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