Сидорова (Ковязина) Матрена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Ковязина) Матрена Никитична

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1687 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Ковязин Никита Сидорович

Мать: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1FH9R8acgPCeiv_NCUJ6Hq_WYA61EmaOJ/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Агафон

Смерть
Неизвестно
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