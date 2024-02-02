Ковязин Григорий Сидорович
Место рожденияпочинок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Дата рождения1689
Дата смертиДо 1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Ковязин Сидор
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1Tt1A5t8ReKV3HTsgXezeUlWukk7hL5zl/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1729
Сын: Ковязин Венекдит Григорьевич
Мать ребёнка: Ковязина -- Епистилья Артемьевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Рылова Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Ковязина -- Епистилья Артемьевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1738
Сын: Ковязин Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Ковязина -- Епистилья Артемьевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ковязина Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Ковязина -- Епистилья Артемьевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1e4RU8TsRHiuclvy_hurvf-esWSZgKC-u/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1765
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт