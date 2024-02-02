Ковязин Григорий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовязин Григорий Сидорович

Ковязин Григорий Сидорович

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1689

Дата смерти

До 1765

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Ковязин Сидор

Мать: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1Tt1A5t8ReKV3HTsgXezeUlWukk7hL5zl/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1729

Сын: Ковязин Венекдит Григорьевич

Мать ребёнка: Ковязина -- Епистилья Артемьевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Рылова Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Ковязина -- Епистилья Артемьевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1738

Сын: Ковязин Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Ковязина -- Епистилья Артемьевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ковязина Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Ковязина -- Епистилья Артемьевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1e4RU8TsRHiuclvy_hurvf-esWSZgKC-u/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина -- Епистилья Артемьевна

Смерть
До 1765
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close