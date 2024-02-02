Ковязина -- Епистилья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязина -- Епистилья Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

https://drive.google.com/file/d/1-j950B9PYkfX4QVa5SYDxvyWzlBxk6C0/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1729

Сын: Ковязин Венекдит Григорьевич

Отец ребёнка: Ковязин Григорий Сидорович

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Рылова Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Ковязин Григорий Сидорович

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1738

Сын: Ковязин Леонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Ковязин Григорий Сидорович

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ковязина Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Ковязин Григорий Сидорович

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1e4RU8TsRHiuclvy_hurvf-esWSZgKC-u/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковязин Григорий Сидорович

Смерть
Неизвестно
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