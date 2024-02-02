Ковязина -- Епистилья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
https://drive.google.com/file/d/1-j950B9PYkfX4QVa5SYDxvyWzlBxk6C0/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1729
Сын: Ковязин Венекдит Григорьевич
Отец ребёнка: Ковязин Григорий Сидорович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Рылова Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Ковязин Григорий Сидорович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1738
Сын: Ковязин Леонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Ковязин Григорий Сидорович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ковязина Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Ковязин Григорий Сидорович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1e4RU8TsRHiuclvy_hurvf-esWSZgKC-u/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно