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Ковязин Леонтий Григорьевич

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Ковязин Григорий Сидорович

Мать: Ковязина -- Епистилья Артемьевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ковязина Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Ковязина Домна Денисовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ковязин Прокопий Леонтиевич

Мать ребёнка: Ковязина Домна Денисовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина Домна Денисовна

Смерть
Неизвестно
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