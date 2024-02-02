Ковязин Леонтий Григорьевич
Место рожденияпочинок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1738
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ковязина Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Ковязина Домна Денисовна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ковязин Прокопий Леонтиевич
Мать ребёнка: Ковязина Домна Денисовна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковязина Домна Денисовна
Смерть
Неизвестно