Ковязина (Афанасевна) Домна Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1737
https://drive.google.com/file/d/1e4RU8TsRHiuclvy_hurvf-esWSZgKC-u/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ковязина Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Ковязин Леонтий Григорьевич
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ковязин Прокопий Леонтиевич
Отец ребёнка: Ковязин Леонтий Григорьевич
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно