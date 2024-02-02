Ковязина (Афанасевна) Домна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязина (Афанасевна) Домна Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

https://drive.google.com/file/d/1e4RU8TsRHiuclvy_hurvf-esWSZgKC-u/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ковязина Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Ковязин Леонтий Григорьевич

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ковязин Прокопий Леонтиевич

Отец ребёнка: Ковязин Леонтий Григорьевич

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковязин Леонтий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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