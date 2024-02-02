Рылова (Ковязина) Агрипина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылова (Ковязина) Агрипина Григорьевна

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Ковязин Григорий Сидорович

Мать: Ковязина -- Епистилья Артемьевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рылов Федор

Смерть
Неизвестно
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