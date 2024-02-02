Ковязин Венекдит Григорьевич
Место рожденияпочинок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1749
Сын: Ковязин Василий Венекдитович
Мать ребёнка: Ковязина Акилина Титовна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ковязина Екатерина Венекдитовна
Мать ребёнка: Ковязина Акилина Титовна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1752
Сын: Ковязин Марк Венекдитович
Мать ребёнка: Ковязина Акилина Титовна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ковязина Матрена Венекдитовна
Мать ребёнка: Ковязина Акилина Титовна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ковязин Афанасий Венекдитович
Мать ребёнка: Ковязина Акилина Титовна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковязина Акилина Титовна
Смерть
Неизвестно