Ковязин Венекдит Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязин Венекдит Григорьевич

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Ковязин Григорий Сидорович

Мать: Ковязина -- Епистилья Артемьевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1749

Сын: Ковязин Василий Венекдитович

Мать ребёнка: Ковязина Акилина Титовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ковязина Екатерина Венекдитовна

Мать ребёнка: Ковязина Акилина Титовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1752

Сын: Ковязин Марк Венекдитович

Мать ребёнка: Ковязина Акилина Титовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ковязина Матрена Венекдитовна

Мать ребёнка: Ковязина Акилина Титовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1759

Сын: Ковязин Афанасий Венекдитович

Мать ребёнка: Ковязина Акилина Титовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина Акилина Титовна

Смерть
Неизвестно
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