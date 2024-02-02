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Ковязин Афанасий Венекдитович

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Ковязин Венекдит Григорьевич

Мать: Ковязина Акилина Титовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ковязина Матрена Афанасьевна

Мать ребёнка: Ковязина -- Анна Ефимовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ковязина Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: Ковязина -- Анна Ефимовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1796

Сын: Ковязин Емельян Афанасьевич

Мать ребёнка: Ковязина -- Анна Ефимовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ковязина Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Ковязина -- Анна Ефимовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ковязин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Ковязина -- Анна Ефимовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ковязин Лука Афанасьевич

Мать ребёнка: Ковязина -- Анна Ефимовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина -- Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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