Ковязин Афанасий Венекдитович
Место рожденияпочинок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1759
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ковязина Матрена Афанасьевна
Мать ребёнка: Ковязина -- Анна Ефимовна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ковязина Марфа Афанасьевна
Мать ребёнка: Ковязина -- Анна Ефимовна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ковязин Емельян Афанасьевич
Мать ребёнка: Ковязина -- Анна Ефимовна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ковязина Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Ковязина -- Анна Ефимовна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Ковязина -- Анна Ефимовна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Ковязина -- Анна Ефимовна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно