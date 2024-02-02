Ковязина (Сотникова) Акилина Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Сотников Титов
Рождение ребёнка
1749
Сын: Ковязин Василий Венекдитович
Отец ребёнка: Ковязин Венекдит Григорьевич
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ковязина Екатерина Венекдитовна
Отец ребёнка: Ковязин Венекдит Григорьевич
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1752
Сын: Ковязин Марк Венекдитович
Отец ребёнка: Ковязин Венекдит Григорьевич
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ковязина Матрена Венекдитовна
Отец ребёнка: Ковязин Венекдит Григорьевич
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ковязин Афанасий Венекдитович
Отец ребёнка: Ковязин Венекдит Григорьевич
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно