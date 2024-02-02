Ковязина (Сотникова) Акилина Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязина (Сотникова) Акилина Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Сотников Титов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Ковязин Василий Венекдитович

Отец ребёнка: Ковязин Венекдит Григорьевич

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ковязина Екатерина Венекдитовна

Отец ребёнка: Ковязин Венекдит Григорьевич

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1752

Сын: Ковязин Марк Венекдитович

Отец ребёнка: Ковязин Венекдит Григорьевич

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ковязина Матрена Венекдитовна

Отец ребёнка: Ковязин Венекдит Григорьевич

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1759

Сын: Ковязин Афанасий Венекдитович

Отец ребёнка: Ковязин Венекдит Григорьевич

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковязин Венекдит Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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