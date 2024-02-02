Ковязин Василий Венекдитович
Место рожденияпочинок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1749
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Ковязина Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Ковязина -- Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ковязин Прохор Васильевич
Мать ребёнка: Ковязина -- Параскева Васильевна
https://drive.google.com/file/d/1lUvwIov8hApFiuA1B8ELDrdhyy-DcxLq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1782
Сын: Ковязин Венекдит Васильевич
Мать ребёнка: Ковязина -- Параскева Васильевна
https://drive.google.com/file/d/1lUvwIov8hApFiuA1B8ELDrdhyy-DcxLq/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно