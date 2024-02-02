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Ковязин Василий Венекдитович

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ковязин Венекдит Григорьевич

Мать: Ковязина Акилина Титовна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Ковязина Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Ковязина -- Параскева Васильевна

Булатовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ковязин Прохор Васильевич

Мать ребёнка: Ковязина -- Параскева Васильевна

Булатовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
https://drive.google.com/file/d/1lUvwIov8hApFiuA1B8ELDrdhyy-DcxLq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1782

Сын: Ковязин Венекдит Васильевич

Мать ребёнка: Ковязина -- Параскева Васильевна

Булатовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
https://drive.google.com/file/d/1lUvwIov8hApFiuA1B8ELDrdhyy-DcxLq/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина -- Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина -- Параскева Васильевна

Смерть
Неизвестно
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