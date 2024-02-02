Ковязина Дарья Васильевна
Место рожденияпочинок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Ковязин Василий Сидорович
Мать: Ковязина Ульяна Деевна
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Смерть
Неизвестно