Ковязина (Гущина) Ульяна Деевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязина (Гущина) Ульяна Деевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Гущин Деев

Мать: не указана

https://drive.google.com/file/d/1-j950B9PYkfX4QVa5SYDxvyWzlBxk6C0/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1739

Сын: Ковязин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ковязин Василий Сидорович

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ковязина Мариана Васильевна

Отец ребёнка: Ковязин Василий Сидорович

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ковязина Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Ковязин Василий Сидорович

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ковязина Васса Васильевна

Отец ребёнка: Ковязин Василий Сидорович

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ковязин Евфим Васильевич

Отец ребёнка: Ковязин Василий Сидорович

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковязин Василий Сидорович

https://drive.google.com/file/d/1MxFAi_P8oJM_nFoTulMLyuSkQWWUvWqF/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно
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