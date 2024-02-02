Ковязина (Гущина) Ульяна Деевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Гущин Деев
https://drive.google.com/file/d/1-j950B9PYkfX4QVa5SYDxvyWzlBxk6C0/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Ковязин Василий Сидорович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1j49FPn9kOvyOD1Ww8fwd8d43KdJOR3xq/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ковязина Мариана Васильевна
Отец ребёнка: Ковязин Василий Сидорович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ковязина Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Ковязин Василий Сидорович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ковязина Васса Васильевна
Отец ребёнка: Ковязин Василий Сидорович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Ковязин Василий Сидорович
починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно
https://drive.google.com/file/d/1MxFAi_P8oJM_nFoTulMLyuSkQWWUvWqF/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно