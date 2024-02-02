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Ковязина Васса Васильевна

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Ковязин Василий Сидорович

Мать: Ковязина Ульяна Деевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Смерть
Неизвестно
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