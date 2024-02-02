Конева (Ковязина) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева (Ковязина) Пелагея Васильевна

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1704 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
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Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Ковязин Василий Сидорович

Мать: не указана

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
https://drive.google.com/file/d/1MxFAi_P8oJM_nFoTulMLyuSkQWWUvWqF/view?usp=sharing
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конев Иван

Смерть
Неизвестно
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