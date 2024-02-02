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Ковязин Евфим Васильевич

Место рождения

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Ковязин Василий Сидорович

Мать: Ковязина Ульяна Деевна

починок Ковязята (Рыловский), Сибирская губерния, Вятская провинция, Котельнический дистрикт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина -- Мавра Феодосовна

Смерть
Неизвестно
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