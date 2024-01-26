Чернышов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1910 ст.
Дата смерти01.04.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1910 ст.
Бракосочетание
Около 1931
Рождение ребёнка
13.08.1932
Дочь: Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1936
Дочь: Киселёва (Чернышова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1939
Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1942
Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1948
Сын: Чернышов Николай Иванович
Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1952
Дочь: Березнякова (Чернышова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна
Смерть
01.04.1988