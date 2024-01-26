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Чернышов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

26.01.1910 ст.

Дата смерти

01.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1910 ст.

Отец: Чернышов Дмитрий Игнатович

Мать: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1931

Жена: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1932

Дочь: Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1936

Дочь: Киселёва (Чернышова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1939

Сын: Чернышов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1942

Сын: Чернышов Иван Иванович

Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.09.1948

Сын: Чернышов Николай Иванович

Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1952

Дочь: Березнякова (Чернышова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна

Смерть
01.04.1988

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