Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна

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Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

13.08.1932

Дата смерти

06.10.2023

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1862

Дочь: Абрамова (Антипова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Антипов Василий Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение
13.08.1932

Отец: Чернышов Иван Дмитриевич

Мать: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипов Василий Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.10.2023

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