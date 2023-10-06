Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.08.1932
Дата смерти06.10.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1862
Дочь: Абрамова (Антипова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Антипов Василий Степанович
Рождение
13.08.1932
Рождение ребёнка
26.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антипов Василий Степанович
Смерть
06.10.2023