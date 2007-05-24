Антипов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения12.08.1930
Дата смерти24.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1862
Дочь: Абрамова (Антипова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна
Рождение
12.08.1930
Рождение ребёнка
26.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна
Смерть
24.05.2007