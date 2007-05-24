Антипов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Василий Степанович

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Место рождения

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.08.1930

Дата смерти

24.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1862

Дочь: Абрамова (Антипова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение
12.08.1930

Отец: Антипов Степан Иванович

Мать: Антипова (Лёвкина) Александра Фёдоровна

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.05.2007
Москва, город федерального значения Москва

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