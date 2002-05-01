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Антипов Степан Иванович

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Место рождения

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.11.1908

Дата смерти

01.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1908

Отец: Антипов Иван Иванович

Мать: Антипова Александра Ивановна

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Около 1929

Жена: Антипова Александра Фёдоровна

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1930

Сын: Антипов Василий Степанович

Мать ребёнка: Антипова Александра Фёдоровна

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.02.1932

Дочь: Зубкова Анна Степановна

Мать ребёнка: Антипова Александра Фёдоровна

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.12.1934

Сын: Антипов Николай Степанович

Мать ребёнка: Антипова Александра Фёдоровна

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.03.1937

Дочь: Федотова Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Антипова Александра Фёдоровна

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.09.1939

Сын: Антипов Иван Степанович

Мать ребёнка: Антипова Александра Фёдоровна

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.06.1942

Сын: Антипов Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Антипова Александра Фёдоровна

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1948

Сын: Антипов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Антипова Александра Фёдоровна

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
01.05.2002
Ходынино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
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