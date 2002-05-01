Антипов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения10.11.1908
Дата смерти01.05.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1908
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
12.08.1930
Сын: Антипов Василий Степанович
Мать ребёнка: Антипова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.02.1932
Дочь: Зубкова Анна Степановна
Мать ребёнка: Антипова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.12.1934
Сын: Антипов Николай Степанович
Мать ребёнка: Антипова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.03.1937
Дочь: Федотова Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Антипова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.09.1939
Мать ребёнка: Антипова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.06.1942
Сын: Антипов Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Антипова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.08.1948
Сын: Антипов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Антипова Александра Фёдоровна
Смерть
01.05.2002
Ходынино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область