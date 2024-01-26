Антипова (Лёвкина) Александра Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения30.03.1912
Дата смерти04.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1912
Бракосочетание
Около 1929
Рождение ребёнка
12.08.1930
Сын: Антипов Василий Степанович
Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1932
Дочь: Зубкова (Антипова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович
Рождение ребёнка
15.12.1934
Сын: Антипов Николай Степанович
Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1937
Дочь: Федотова (Антипова) Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1939
Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1942
Сын: Антипов Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1948
Сын: Антипов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович
Смерть
04.10.1978
Ходынино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область