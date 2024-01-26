Антипова (Лёвкина) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Лёвкина) Александра Фёдоровна

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Место рождения

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

30.03.1912

Дата смерти

04.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1912

Отец: Лёвкин Фёдор Михайлович

Мать: Лёвкина Мария (Бугрова) Ефимовна

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Около 1929

Муж: Антипов Степан Иванович

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1930

Сын: Антипов Василий Степанович

Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.02.1932

Дочь: Зубкова (Антипова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.12.1934

Сын: Антипов Николай Степанович

Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.03.1937

Дочь: Федотова (Антипова) Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.09.1939

Сын: Антипов Иван Степанович

Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.06.1942

Сын: Антипов Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1948

Сын: Антипов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Антипов Степан Иванович

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.10.1978
Ходынино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

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