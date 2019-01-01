село Ходынино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ходынино

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Теннисон Наталья/Ходыниноесть ревизии 2, 4-5, 7-10 + перепись 1710; исповедки 1729, 1734, 1737, 1903; метрики 1760, 1761, 1877-1907

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
160Ходынино, с. вл.при р. Воже.15368348397Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Ходынино и Д. Перналь24Емил. Ос. и Над. Гавр. Павленковы3563784

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Рыбновская волость
82. Ходынино, село бывшее владельческое, при речке Воже, дворов 113, жителей 878, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Рыбновская волость
Ходынино село6699при р. Воже173420483903153Рыбное почт.Церк. кам., зем. шк. смеш., 3 ветр. мельн. и кирпич. завод, отхожий промысел на заработ.
Ходынино Полякова влад. усадьба6700при р. Воже542175153Рыбное почт.
Ходынино Полякова водян. мельница6701при р. Воже5813153Рыбное почт.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
1500Ходыниносело54°44'с.ш.39°33'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Ходынинское сельское поселение
61627472101с Ходыниносело

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