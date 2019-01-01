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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов
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Теннисон Наталья/Ходыниноесть ревизии 2, 4-5, 7-10 + перепись 1710; исповедки 1729, 1734, 1737, 1903; метрики 1760, 1761, 1877-1907
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
160Ходынино, с. вл.при р. Воже.15368348397Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Ходынино и Д. Перналь24Емил. Ос. и Над. Гавр. Павленковы3563784
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
82. Ходынино, село бывшее владельческое, при речке Воже, дворов 113, жителей 878, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Ходынино село6699при р. Воже17342048390315—3Рыбное почт.Церк. кам., зем. шк. смеш., 3 ветр. мельн. и кирпич. завод, отхожий промысел на заработ.
Ходынино Полякова влад. усадьба6700при р. Воже—54217515—3Рыбное почт.
Ходынино Полякова водян. мельница6701при р. Воже—581315—3Рыбное почт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1500Ходыниносело54°44'с.ш.39°33'в.д.N-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627472101с Ходыниносело